Шахдаг вошел в топ-5 самых популярных для активного отдыха летом
Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг горных курортов России и стран Содружества Независимых Государств (СНГ) для активного отдыха и трекинга летом, передает Day.Az.
По данным исследования ТурСтат, в первую десятку курортов и мест популярных для активного летнего отдыха в горах в России и странах СНГ вошли Красная Поляна в Сочи, Чимбулак в Алматы в Казахстане, курорт Шахдаг в Азербайджане, Домбай в Карачаево-Черкессии, Катунский хребет на Горном Алтае, Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии, Шерегеш в Кемеровской области, Хибины в Мурманской области и Каракол в Кыргызстане.
Рейтинг горных курортов составлен по результатам анализа популярности, развитости инфраструктуры и транспортной доступности.
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