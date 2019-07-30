Сотрудники органов внутренних дел, которые работали в усиленном режиме с 20 по 28 июля, на высоком уровне обеспечили безопасность в период XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля, велогонок, прошедших с 22 по 25 июля, и музыкального фестиваля "Жара", прошедших в Баку. Как передает Day.Az, об этом сказали Trend во вторник в министерстве внутренних дел Азербайджана.

Отмечается, что сотрудники ДПС во время фестиваля несли непрерывную службу для обеспечения своевременной и безопасной доставки спортсменов, делегаций на арены и в другие места проведения соревнований, а также с целью обеспечения встреч и проводов спортсменов и гостей мероприятий.

За время проведения соревнований не было зарегистрировано каких-либо ДТП, связанных с участниками мероприятий, говорится в сообщении.

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