Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявляет прием заявок на оставшиеся вакантными плановые места в резидентуру на 2019/2020 учебный год.

Как сообщили Trend в ГЭЦ во вторник, регистрация по приему в резидентуру на 2019/2020 учебный год завершилась, передает Day.Az.

Лица, допущенные к выбору специальности и желающие участвовать в конкурсе на свободные плановые места, могут обратиться в ГЭЦ (по адресу улица Абдулвахаба Саламзаде 28 Ясамальский район Баку) седьмого и восьмого августа с 10:00 до 16:00, лично предъявив оригинал и копию удостоверения личности.

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