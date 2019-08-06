https://news.day.az/society/1145104.html Вниманию поступающих в резидентуру
Вниманию поступающих в резидентуру
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявляет прием заявок на оставшиеся вакантными плановые места в резидентуру на 2019/2020 учебный год.
Как сообщили Trend в ГЭЦ во вторник, регистрация по приему в резидентуру на 2019/2020 учебный год завершилась, передает Day.Az.
Лица, допущенные к выбору специальности и желающие участвовать в конкурсе на свободные плановые места, могут обратиться в ГЭЦ (по адресу улица Абдулвахаба Саламзаде 28 Ясамальский район Баку) седьмого и восьмого августа с 10:00 до 16:00, лично предъявив оригинал и копию удостоверения личности.
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