Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на завтра, сообщает Day.Az.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. В первой половине дня местами возможны дожди.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 22-23 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 23-24 градуса тепла.

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