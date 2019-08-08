https://news.day.az/society/1145769.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Балакенском районе Азербайджана произошло землетрясение.
Как сообщили в четверг Trend из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, в 18:58 по местному времени в 24 километрах к западу от Загатальской станции в Балакенском районе зарегистрировано землетрясение, передает Day.Az.
Подземные толчки не ощущались. Магнитуда землетрясения - 3 балла, глубина эпицентра - 5 километров.
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