https://news.day.az/society/1145794.html На Каспии произошло землетрясение
На Каспии произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,1.
Как сообщили Trend в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана, эпицентр подземных толчков, зафиксированных в Каспийском море в 06:57, находился на глубине 7 километров, передает Day.Az.
Землетрясение не ощущалось.
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