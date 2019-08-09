В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,1.

Как сообщили Trend в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана, эпицентр подземных толчков, зафиксированных в Каспийском море в 06:57, находился на глубине 7 километров, передает Day.Az.

Землетрясение не ощущалось.

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