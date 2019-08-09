https://news.day.az/society/1145994.html В Баку сносят известный ресторан
В Баку сносят известный ресторан
Одна из самых популярных зон отдыха Баку, семейный ресторан Oasis, закрывается.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Axar.Az, ресторан, расположенный в 8-м микрорайоне на улице Шовкета Мамедова, скоро будет снесен.
По словам источника, на месте ресторана будет построен торговый центр.
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