Одна из самых популярных зон отдыха Баку, семейный ресторан Oasis, закрывается.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Axar.Az, ресторан, расположенный в 8-м микрорайоне на улице Шовкета Мамедова, скоро будет снесен.

По словам источника, на месте ресторана будет построен торговый центр.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!