https://news.day.az/society/1146378.html Трагедия в Нардаране: в море утонули 4 детей
В Нардаране в море утонули 4 детей.
Трагедия в Нардаране: в море утонули 4 детей
В Нардаране в море утонули 4 детей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, утонувшие дети были в возрасте 8-10 лет.
В Центр управления кризисными ситуациями МЧС поступила информация о том, что в море на территории поселка Нардаран утонули Джафарова Мансума Асад гызы 2007 г.р., Джафаров Алирза Асад оглу 2008 г.р., Джафарзаде Лейла Рамин гызы 2011 г.р. и Джафарзаде Зейнаб Рамин гызы 2009 г.р.
Тела троих детей были обнаружены и извлечены из воды спасателями-водолазами МЧС, поиски Зейнаб Джафарзаде продолжаются.
Отметим, что трагедия произошла на территории непляжной зоны.
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