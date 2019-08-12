В Масаллинском районе Азербайджана столкнулись два автомобиля марки ВАЗ, один человек погиб.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, ДТП произошло ночью на участке автомагистрали Алят-Астара, проходящем через Масаллинский район.

Автомобиль марки ВАЗ-2107 (10 LT 617), управляемый жителем города Лиман - 23-летним Ниджатом Азимли, столкнулся с ехавшим по встречном полосе автомобилем марки ВАЗ-2106 (10 EC 733), за рулем которого находился 44-летний Муршуд Насиров.

Пострадавшие в результате аварии водители автомобилей, а также находившаяся в машине 41-летняя мать Н.Азимли Айнур Азимли были доставлены в Масаллинскую центральную районную больницу. Находившийся в автомобиле ВАЗ-2107 отец водителя - 50-летний Видади Азимли, скончался на месте от полученных травм.

Отмечается, что пассажир автомобиля ВАЗ-2107, являющиеся членами одной семьи, возвращались домой с присяги сына, проходящего срочную военную службу.

По факту ведется расследование.

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