Проведен четвертый этап конкурса "Снайперский рубеж", который проходит в рамках Армейских международных игр-2019. Об этом сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, передает Day.Az.

Согласно условиям этого этапа, из каждой команды, участвующей в конкурсе, отбираются по два участника и создаются смешанные снайперские пары.

В ходе проведения этапа "Международная дуэль смешанных снайперских пар" азербайджанские снайперы, соревнующиеся вместе со снайперами из команд Кыргызстана и Монголии, заняли второе и третье места соответственно.

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