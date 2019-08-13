https://news.day.az/society/1146904.html Азербайджанские снайперы на Армейских международных играх-2019 - ФОТО
Азербайджанские снайперы на Армейских международных играх-2019 - ФОТО
Проведен четвертый этап конкурса "Снайперский рубеж", который проходит в рамках Армейских международных игр-2019. Об этом сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, передает Day.Az.
Согласно условиям этого этапа, из каждой команды, участвующей в конкурсе, отбираются по два участника и создаются смешанные снайперские пары.
В ходе проведения этапа "Международная дуэль смешанных снайперских пар" азербайджанские снайперы, соревнующиеся вместе со снайперами из команд Кыргызстана и Монголии, заняли второе и третье места соответственно.
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