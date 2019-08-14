Процесс электронной фиксации перемещения школьников в Азербайджане стартует 15 августа в 15:00.

Как сообщили в среду Trend в министерстве образования, для использования электронной системы перемещения учеников нужно зайти на портал www.sy.edu.az и пройти регистрацию, передает Day.Az.

Перевод процесса в электронный формат послужит сокращению дистанции между родителями и школой, облегчит организацию их контакта с образовательным учреждением.

В то же время, благодаря этому станет возможным оперативное получение информации об отчетности, статистике и других деталях перемещения школьников в течение учебного года.

Целью нововведения является сохранение стабильности контингента учащихся, формирование детальных и точных статистических отчетов об учащихся.

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