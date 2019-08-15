Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Насреддина Туси Национальной Академии наук обнародовала прогноз космической погоды.

Как сообщили в четверг Trend в обсерватории, за последние сутки солнечная активность остается на низком уровне, геомагнитный фон очень спокойный, передает Day.Az.

В целом, до 17 августа, ожидается низкая солнечная активность. Вероятность магнитной бури прогнозируется ниже одного процента.

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