Появилось новое видео с кадрами аварии чемпиона мира и Европы по смешанным боевым искусствам (MMA) без правил Фархада Поладова, который попал в аварию на машине марки "Нива", управляемой им 30 июня.

По сообщению Oxu.Az, на этих кадрах ясно видно, как управляемый спортсменом автомобиль не получал удара сзади, передает Day.Az.

До сегодняшнего дня именно этот момент был темой обсуждения.

Отметим, что Ф. Поладов достиг больших успехов в ММА. Он 2 раза становился чемпионом мира. Он также в 2013 году завоевал кубок мира по ММА. Ф. Поладов в 2014 году завоевал золотую медаль чемпионата мира по ММА.

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