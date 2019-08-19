https://news.day.az/society/1148485.html Состоялась свадьба героя апрельских боев - ВИДЕО - ФОТО
Состоялась свадьба героя апрельских боев - ВИДЕО - ФОТО
Состоялось бракосочетание раненного в ходе апрельских боев 2016 года Яшара Агаева.
Как сообщает Oxu.Az, свадьба прошла в одном из домов торжеств в Исмаиллинском районе, передает Day.Az.
Избранницей героя апрельских боев стала Эльза Халигова. Новобрачный был одет в военную форму.
В торжестве приняли участие и боевые товарищи Я.Агаева.
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