Состоялось бракосочетание раненного в ходе апрельских боев 2016 года Яшара Агаева.

Как сообщает Oxu.Az, свадьба прошла в одном из домов торжеств в Исмаиллинском районе, передает Day.Az.

Избранницей героя апрельских боев стала Эльза Халигова. Новобрачный был одет в военную форму.

В торжестве приняли участие и боевые товарищи Я.Агаева.

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