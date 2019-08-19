В Гяндже закрыли цех по производству поддельного алкоголя - ФОТО
Сотрудники Гянджинского районного отдела Агентства пищевой безопасности (АПБ) и Главного Гянджинского территориально-налогового управления №12 министерства по налогам провели совместную проверку в подпольном цехе по производству контрафактного алкоголя, незаконно действующего в городе Гянджа.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство, было установлено, что на принадлежащем физическому лицу Эмину Гусейнову предприятии, кустарным методом производятся контрафактные алкогольные напитки под местными и иностранными торговыми марками, передает Day.Az.
В цехе было обнаружено 189 бутылок контрафактного алкоголя, готового для реализации. Кроме этого были обнаружены около тысячи пустых бутылок и 400 литров этилового спирта.
На основе установленных фактов были приняты соответствующие законодательству меры, деятельность цеха остановлена.
Пробы, взятые с продукции для анализа, отправлены в лаборатории Института пищевой безопасности Агентства.
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