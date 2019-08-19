https://news.day.az/society/1148622.html В бакинском метро возникла пауза в движении поездов
В бакинском метро возникла пауза в движении поездов
В Бакинском метрополитене образовалась пауза в движении поездов.
Об этом сказал глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, инцидент произошел на станции "Ичеришехер". Вопреки планам по отправке поезда в депо и его замену на другой состав по техническим причинам, в ходе осмотра было установлено, что неполадок нет.
"Осмотр провел инструктор-машинист. Согласно его решению, поезд не был отправлен в депо. По этой причине на всей линии образовалась непредусмотренная пауза в 10 минут", - сказал Мамедов.
Он отметил, что в настоящее время все поезда работают согласно графику.
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