На пограничных пропускных пунктах не будет проводиться повторный таможенный досмотр ручной клади и багажа пассажиров, следующих из Баку в Нахчыванскую АР и обратно через территорию Ирана.

Согласно распоряжению председателя Государственного таможенного комитета, с целью обеспечения удобств пассажиров и ускорения пересечения границы, с 19 августа таможенный контроль будет осуществляться в зоне таможенного контроля в Бакинском международном автовокзальном комплексе, сообщает Trend со ссылкой на комитет, передает Day.Az.

С этой целью в рамках пилотного проекта в автовокзале установлено необходимое оборудование и задействованы сотрудники-таможенники.

Ранее при пересечения границы автобусы проверялись в пунктах обеих стран, в целом 4 раза, а это, наряду с потерей времени, доставляло существенное неудобство пассажирам. Однако за последний год председатель госкомитета, генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев в ходе встреч в Баку и Нахчыване с председателем таможенной службы Ирана неоднократно обсуждал эту тему. В то же время Госслужба автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий неоднократно поднимала этот вопрос, взаимодействуя с соответствующими структурами Ирана.

В итоге, 13 августа 2019 года на очередном заседании азербайджано-иранской совместной комиссии по сотрудничеству в сфере международного автомобильного сообщения, было достигнуто соглашение об изменении процедуры проверки багажа в автобусах, следующих по маршруту Баку-Нахчыван-Баку.

По новым правилам, ручная кладь и багаж будут снабжаться специальными номерами и пломбами азербайджанской стороной, под ее гарантии, что в багажных отсеках автобусов нет ничего запрещенного для ввоза на территорию Ирана. Благодаря этому новшеству автобусы не будут повторно проверяться на иранской таможне.

В Нахчыванском автовокзале также организована аналогичная процедура таможенного контроля для пассажиров, следующих из Нахчывана в Баку.

В настоящее время Государственный таможенный комитет совместно с Госслужбой автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий работают в направлении внедрения проекта применительно к автобусам, следующим в Турцию, Грузию и Россию.

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