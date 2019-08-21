К сведению желающих стать учителями!
Сегодня, 21 августа, кандидаты, желающие стать преподавателями химии, музыки, математики, русского языка и литературы, принимают участие в собеседовании по приему на работу учителей.
Как сообщили Trend в министерстве образования, в третий день этапа интервью ожидается участие 747 кандидатов, передает Day.Az.
До сих пор в собеседовании приняли участие 1 335 кандидатов.
Во время собеседования будут проверены знания и навыки, психологическое состояние и общее мировоззрение кандидатов. Кроме того, кандидаты должны представить членам конкурсной комиссии одну из ранее объявленных тем в формате открытого урока. Тема определяется программой на основе случайного выбора.
Интервью продлится до 23 августа.
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