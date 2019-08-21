https://news.day.az/society/1149174.html Первая группа паломников вернулась из Мекки в Баку
Первая группа паломников вернулась из Мекки в Баку
Сегодня вернулась первая группа азербайджанских паломников, совершивших хадж.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в среду Trend в Управлении мусульман Кавказа (УМК).
Самолет с первой группой паломников приземлился днем в Баку.
Напомним, что в этом году квота для Азербайджана на совершение хаджа установлена в размере 1400 человек. Паломники вернутся в Азербайджан в период 21-25 августа.
Всего предусмотрено восемь авиарейсов.
В этом году паломничество в Мекку обошлось в 4285 долларов на человека.
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