https://news.day.az/society/1149389.html Мировые религиозные лидеры соберутся в Азербайджане
Мировые религиозные лидеры соберутся в Азербайджане
В этом году в Азербайджане пройдет саммит мировых религиозных деятелей.
Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариза Гурбанлы, передает Day.Az.
По его словам, 14-15 ноября этого года состоится II Бакинский саммит мировых религиозных лидеров.
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