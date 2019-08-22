В этом году в Азербайджане пройдет саммит мировых религиозных деятелей.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариза Гурбанлы, передает Day.Az.

По его словам, 14-15 ноября этого года состоится II Бакинский саммит мировых религиозных лидеров.

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