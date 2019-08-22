Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на завтра, сообщает Day.Az.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 26-27, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 27-28 градусов тепла.

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