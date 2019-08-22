Недалеко от села Кандахан Агсуинского района в горной местности начался пожар, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям, передает Day.Az.

Согласно информации, к тушению пожара привлечены два вертолета авиаотряда МЧС, пять единиц техники и 30 человек личного состава Государственной службы пожарной охраны, а также четыре единицы техники и 41 человек личного состава войск Гражданской обороны.

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