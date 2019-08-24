В городе Гянджа произошел несчастный случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, жительница города Нафиля Мамедова 1944 года рождения захлебнулась в бассейне во дворе собственного дома.

В момент происшествия в доме никого не было.

По факту ведется расследование.

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