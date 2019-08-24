https://news.day.az/society/1149975.html Несчастный случай в Гяндже - Подробности
Несчастный случай в Гяндже - Подробности
В городе Гянджа произошел несчастный случай.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, жительница города Нафиля Мамедова 1944 года рождения захлебнулась в бассейне во дворе собственного дома.
В момент происшествия в доме никого не было.
По факту ведется расследование.
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