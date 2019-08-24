Город Габала - административный центр Габалинского района Азербайджана, расположен на высоте 900 метров над уровнем моря, в нижней части ущелья гор Базар-Юрт и Туфан, в предгорьях Большого Кавказа, на правом берегу реки Дамирапаранчай. Габалинский район носит имя расположенного в 20 км к юго-западу от нынешнего районного центра древнего города Габалы (Кабала), который появился в конце IV-начале III веков до н.э., и просуществовал до середины XVIII века. Сегодня Габала - один из центров культуры и туризма Азербайджана. Здесь действует международный аэропорт, реализуются комплексные инфраструктурные проекты, проводятся международные фестивали, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Вот лишь некоторые из интересных достопримечательностей Габалы.

Габалинский историко-краеведческий музей

В Габалинском историко-краеведческом музее, основанном 15 мая 1980 года, хранится более 12 000 экспонатов, имеющих историческое и научное значение, которые отражают 2 500-летнюю историю Габалы.

В музее 13 экспозиционных залов, музейный фонд, картинная галерея, научная библиотека, действует выставка древних каменных экспонатов на открытом воздухе. Здесь имеются образцы кувшинных захоронений II-I вв. до н.э. и саркофаг VI века.

Особое внимание привлекают археологические, этнографические и нумизматические материалы, образцы народного творчества, древние рукописи и книги.

Этот культурный центр тесно сотрудничает с ведущими музеями республики и научно-исследовательскими институтами Национальной Академии наук Азербайджана.

Адрес музея: город Габала, улица Исмаил бека Гуткашенлы, 40.

Время работы: ежедневно с 9:00 до 18:00. Вход свободный.

Деревня Нидж

Самая большая деревня в Габалинском районе - Нидж, расположена в 40 км на юго-западе от районного центра. В деревне, население которой составляет около 4000 человек, проживают удины - представители древней народности, исповедующей христианство.

Ухоженная, с красивыми домами и большими приусадебными участками деревня Нидж занимает площадь в 100 кв. км и знаменита своими обильно плодоносящими садами. Здесь выращиваются фрукты и орехи, урожаи которых в большинстве своем идут на продажу.

В селении имеются этнографический музей, пять средних школ, три - русские школы с обязательным преподаванием удинского языка и две - азербайджанские, где изучение удинского языка - по желанию учащихся.

Селение состоит из нескольких кварталов: "Чотари", "Агдалакки", "Годжа-бейим" и др. в некоторых из которых сохранились древние албанские церкви. Одна из них - церковь "Чотари" XVII века, являющаяся гордостью сельчан, действует поныне.

В селе Нидж находится также старинное кладбище XVI-XVII вв. На самых древних могилах установлены речные валуны без каких-либо надписей. Примерно с XIX века сохранились камни с текстами и рисунками. Все надписи сделаны на удинском языке.

Народ здесь гостеприимный. Вам с удовольствием устроят экскурсию по деревне, познакомят со всеми достопримечательностями, угостят национальными блюдами. Не забудьте наведаться на местный базар, где в изобилии продаются фрукты, овощи, орехи, пряности и другие дары этой плодородной земли.

Деревня Бум

В 7 км от районного центра на высоте 1200 метров над уровнем моря находится деревня с забавным названием Бум - третий по численности населенный пункт и муниципальный центр в Габалинском районе. Население села - свыше 5 тысяч человек.

В деревне Бум сохранились такие исторические памятники, как древняя мечеть Джума, построенная в 1882 году, старинный дом Шихмамеда, один из первых очагов христианской религии - Кильседагский храм, крепость Говур XVIII века, с подземными комнатами.

Селение Бум знаменито также своим фольклором. Местный фольклорный ансамбль носит название "Зоп-зопу", в честь пастушьей игры с одноименным названием под аккомпанемент музыкальных инструментов нагары и зурны. Двое ребят, нарядившись верблюдами, развлекают своих друзей. Один из них нагибается, остальные ребята, читая стихи, прыгают через него, а перепрыгнув, кричат "Анзали".

Деревня Вандам

Одна из самых больших деревень в республике находится в 11 км от районного центра. Местные жители шутят, что звезда кино Жан Клод Вандам на самом деле выходец из их деревни. Здесь много фруктовых садов, особое место среди них занимает яблочный сад, где выращивают сорт яблок "Гызылахмед", который произрастает только в Исмаиллы и Габале.

В деревне также работает ковровый цех, мастерские по резьбе по дереву.

А у подножья горы, в зоне отдыха Дюйма можно взять напрокат лошадей и насладиться верховой прогулкой по окрестностям.

Деревня Куснет

На севере Габалинского района на высоте 1000 метров над уровнем моря расположилась деревня Куснет. Когда-то эта деревня была летней резиденцией Исмаил-бека Гуткашенлы - писателя и военного деятеля, первого азербайджанца, ставшего кавалером ордена Святого Георгия.

Местное население в основном занимается гончарным ремеслом. Здесь можно увидеть процесс создания гончарных изделий и приобрести сувениры. Здешние гончары реализуют свою продукцию по всему району.

Водопад Yeddi Gözəl

Одно из самых популярных в Габале туристических мест - водопад Yeddi Gözəl (7 красавиц) находится в горах в 6 км от села Вандам и в 3 км от основной трассы над поселком Пускан.

Вода, падая с разных обрывов, образует здесь 7-ступенчатый водопад. Снизу увидеть можно только два маленьких нижних водопада. Чтобы посмотреть на остальные пять, надо подняться по крутым ступенькам наверх, что потребует определенных физических сил. Однако одолевшие этот путь будут вознаграждены изумительной панорамой, которая открывается сверху. Здесь работают рестораны и чайхана. Водопад находится в густом лесу, куда почти не проникают солнечные лучи, так что там всегда темно и прохладно.

Водопад Мысых

На севере деревни Лаза, на левом склоне реки Демирапаран, в террасах находятся развалины Мысыха. В старину эту деревню построили под огромной скалой. Камнепады сильно разрушили это поселение. Из-за того, что сообщение с этой деревней было затруднено, люди покинули эти места. В 7 километрах от Лазы, на северо-востоке от развалин деревни Мысых находится большой и шумный водопад. На лошади туда можно добраться за 1.5 часа. Лучше отправиться к водопаду с местными провожатыми, поскольку неопытному человеку трудно будет справиться с лошадью на этом участке.

Вначале перед вами предстает маленький водопад, но это еще не все, до большого водопада еще идти и идти. Наконец после 3 часов пути, в 20 километрах от райцентра, выше деревни Дурча, у подножья Кавказских гор, вашему взору предстает водопад Мысых, который устремляется вниз почти с отвесной скалы, высотой 54 метра. Тяжесть пути спадает с плеч при виде такой красоты. Чтобы подойти поближе к водопаду, нужно пройти довольно большой отрезок пути. Приходится передвигаться вприпрыжку с камня на камень размером с большой грузовик. Наконец водопад исчезает за скалами. Теперь нужно проползти через узкий каменный тоннель, куда с трудом помещается один человек. Наконец вы у цели, у огромной чаши водопада, от шума которого закладывает уши, а брызги летят во все стороны, освежая уставшего путника.

Габаланд

Габаланд или Qafqaz Park - самый крупный развлекательный центр не только в Габале, но и во всем регионе. Это грандиозный парк аттракционов с общей площадью 16 гектаров вмещает в себя более 40 объектов развлечения: аттракционы, карусели, искусственные озера с катамаранами, бассейн-аквапарк, футбольные, баскетбольные, волейбольные площадки, картинг.

К услугам посетителей здесь комплекс для скалолазов, сооружения для экстремальных видов спорта, крытый ледовый каток, лодки, падающие в воду с 8-метровой высоты и т.д. Ежедневно этот центр посещает в среднем около тысячи человек, а одновременно его услугами могут пользоваться до 800 человек.

Фестиваль варенья

Если окажетесь в Габале в августе, не премините посетить проводящийся здесь Международный фестиваль варенья, где можно попробовать необычные сорта варенья. Так, в прошлом году на фестивале было представлено более 3500 видов варенья из 25 стран мира и 45 городов и регионов Азербайджана. Жюри фестиваля состоит из именитых международных экспертов в области кулинарии и лучших поваров из тех или иных стран. Официальная часть мероприятия представляет собой конкурс, в ходе которого жюри выбирает и награждает лучшие сорта варенья в различных номинациях.

Наряду с вполне традиционными видами варенья, например, из клубники, абрикосов, сливы, ежевики, айвы, вишни и других распространенных плодов, здесь можно увидеть экзотические разновидности, такие как варенье из картофеля, огурцов, молодых баклажанов, перца, имбиря, мяты, одуванчиков, тыквенных семечек, розмарина, свеклы и прочих непривычных для приготовления этого десерта ингредиентов.

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