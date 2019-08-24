26 августа в 20:00 в парке Центра Гейдара Алиева в Баку пройдет концерт с участием звезд эстрады.

На концерте выступит проживающий в Москве популярный азербайджанский исполнитель Jony, заслуженный артист Мири Юсиф, известные вокалисты Диляра Казымова, Самира Рагимли, Рауф Ахмедов, рэперы Эльшад Хосе и Гурд.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на Центр.

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