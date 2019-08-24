https://news.day.az/society/1150018.html В Центре Гейдара Алиева состоится концерт с участием звезд эстрады
В Центре Гейдара Алиева состоится концерт с участием звезд эстрады
26 августа в 20:00 в парке Центра Гейдара Алиева в Баку пройдет концерт с участием звезд эстрады.
На концерте выступит проживающий в Москве популярный азербайджанский исполнитель Jony, заслуженный артист Мири Юсиф, известные вокалисты Диляра Казымова, Самира Рагимли, Рауф Ахмедов, рэперы Эльшад Хосе и Гурд.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на Центр.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре