Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Туси Национальной академии наук Азербайджана опубликовала информацию о текущей и ожидаемой космической погоде.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на обсерваторию, в настоящее время солнечная активность на очень низком уровне, передает Day.Az. На солнечном диске нет пятен. На графических изображениях не видно каких-либо тел летящих к Земле.

По данным измерений спутника, текущие параметры солнечного ветра соответствуют норме, скорость в пределах 310-330 километров в секунду.

Геомагнитный фон за последние 24 часа был спокойным.

Отмечается, что в прогнозируемый период (26-28 августа) солнечная активность будет на очень низком уровне, ожидается относительное увеличение параметров солнечного ветра.

За первые два дня прогнозируемого периода (26, 27 августа) ожидается нестабильный геомагнитный фон, в последний день (28 августа) - сравнительно стабильный фон. Вероятность магнитной бури 26 и 28 августа оценивается менее пяти процентов, а 27 августа - менее 10 процентов.

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