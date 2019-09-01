https://news.day.az/society/1152162.html Трагичное ДТП в Сумгайыте: водитель сбил женщину насмерть и сбежал
Трагичное ДТП в Сумгайыте: водитель сбил женщину насмерть и сбежал
В Сумгайыте произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на улице Сахиль.
Алиева Мансума (1977 г.р) была сбита автомобилем марки "Mercedes", в результате чего, 42-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.
Водитель скрылся. По факту ведется расследование, начаты поиски водителя.
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