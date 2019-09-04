ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) прокомментировало сегодняшнее ДТП на железной дороге. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на АЖД.

"Сегодня около восьми часов утра на железнодорожном переезде Османлы-блок-пост 51, на 52 километре (неподалеку от Сабирабада), произошло дорожно-транспортное происшествие. Грузовой поезд, следовавший от станции Имишли до станции Ширван, столкнулся с грузовым автомобилем "HOWO", управляемым гражданином Ирана Сеидом Рашидом, пытавшимся проехать через переезд, не соблюдая предупреждающий сигнал о движущемся локомотиве. В результате автомобиль опрокинулся на железнодорожные пути, перекрыв движение, поэтому в движении поездов возникли задержки", - говорится в сообщении АЖД.

В АЖД сообщили, что в настоящее время предпринимаются меры по восстановлению движения поездов. Пострадавших нет. Причиной аварии стало нарушение водителем грузового автомобиля требований пункта 44 закона "О дорожном движении".

В связи с происшествием сотрудники правоохранительных органов и АЖД проводят расследование.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!