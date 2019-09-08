https://news.day.az/society/1154169.html На этих дорогах Баку снижена скорость движения автомобилей
На этих дорогах Баку снижена скорость движения автомобилей
В связи с дождливой погодой на автомагистралях проспект Гейдара Алиева-аэропортовская дорога-Бильгя и Зыхское шоссе-аэропортовская дорога снижена скорость движения транспортных средств на 20 км/ч.
Какпередает Day.Az, об этом сообщает Бакинское транспортное агентство.
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