В связи с дождливой погодой на автомагистралях проспект Гейдара Алиева-аэропортовская дорога-Бильгя и Зыхское шоссе-аэропортовская дорога снижена скорость движения транспортных средств на 20 км/ч.

Какпередает Day.Az, об этом сообщает Бакинское транспортное агентство.

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