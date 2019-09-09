https://news.day.az/society/1154381.html В этих частях Баку будут перебои с электричеством
В этих частях Баку будут перебои с электричеством
Сегодня будут кратковременные перебои в электроснабжении села Мухаммеди в Абшеронском районе.
Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в понедельник глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев.
По его словам, перебои связаны с работами, которые проводятся на линии электропередачи "Мухаммеди-1".
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