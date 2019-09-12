Еще одна станция Бакинского метрополитена - "Низами" - будет закрыта на ремонт.

Как передает Day.Az, об этом oxu.az сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, в будущем планируется провести ремонтно-восстановительные работы на станции метро "Низами":

"Следующие ремонтные работы на станции "Низами" будут проведены в 2026 году. Вся необходимая инфраструктура на станции будет обновлена. Ранее на ней был осуществлен ряд незначительных мероприятий, проведены работы на платформах, а также на стенах с сохранением оригинальных панно на темы произведений Низами.

Но ремонтные работы не проводились, так как срок эксплуатации эскалаторов еще не истек. Он завершается в 2026 году, и поскольку вход и выход здесь осуществляются через один вестибюль, станция может быть закрыта до завершения ремонтных работ".

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