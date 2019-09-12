16 октября в 11:00 начнется продажа 10 квартир в 10-13 зданиях, а также 560 квартир в зданиях 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 Ясамальского жилого комплекса. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство жилищного строительства (MİDA).

Выбор квартир в порядке очереди начнется 18 октября в 11:00 и продолжится до 11:00 часов 30 октября.

Процедура приобретения квартир, находящихся в распоряжении MİDA, по указу Президента Азербайджана № 1113 от 16 ноября 2016 года осуществляется в электронном порядке через систему "Güzəştli mənzil" на портале "Электронного правительства" www.e-gov.az

Правом покупки квартир обладают лишь граждане, у которых есть электронный кабинет в системе "Güzəştli mənzil". Граждане, обладающие электронным кабинетом, обладают равными правами в выборе квартир, вне зависимости от даты регистрации или порядкового номера. Правила пользования системой "Güzəştli mənzil" подробно изложены с видео и текстовыми пояснениями на сайтах www.mida.gov.az и www.mida.az

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