Садовник из Лянкяранского района Азербайджана вырастил семь видов цитрусовых на одном дереве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, житель поселка Хиркан агроном Ариф Керимов вот уже 40 лет занимается садоводством, передает Day.Az.

Интересно, что посаженные садовником цитрусовые деревья начинают плодоносить через год. Он добивается этого путем скрещивания растений.

Этому ремеслу он научился у отца. В отличие от других агрономов, А.Керимов использует для скрещивания не только дикий лимон, но и такие крупные сорта лимона, как "Пандероза".

В начале года А.Керимов вырастил семь видов цитрусовых на одном дереве, а в настоящее время он занимается прививкой на этом растении еще двух видов.

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