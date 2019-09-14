https://news.day.az/society/1156254.html В Геранбое грузовик столкнулся с микроавтобусом
В Геранбое грузовик столкнулся с микроавтобусом
В Геранбое грузовик марки "ГАЗель" столкнулся с микроавтобусом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения двух автомобилей на автомагистрали Баку-Газах, недалеко от поселка Горан один из водителей, житель Гянджи Т.Аскеров получил различные травмы. Другой водитель, Алескеров Камиль Алескер оглу не пострадал.
Ведется расследование.
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