В Низаминском районе Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, происшествие зарегистрировано около станции метро "Кероглу".  

Автомобиль марки Mercedes, управляемый таксистом Махмудовым Сеймуром Эййуб оглу 1979 г.р., сбил насмерть мужчину 40-45 лет, переходившего дорогу в неустановленном месте.  

Водитель задержан, выясняются обстоятельства происшествия.  

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