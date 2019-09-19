В связи с футбольным матчем "Карабах" - "Севилья", который сегодня будет проведен в Баку, столичный метрополитен будет работать в усиленном режиме.

Об этом сказал в четверг Trend руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, в связи с этим уже подготовлен план мероприятий.

"В усиленном режиме в основном будут работать станции метро "Гянджлик" и "Нариман Нариманов". Из-за того, что игра начинается в 20:55 не будет надобности в продлении работы метро после 00:00. Потому что опыт последних лет показывает, что для перевозки пассажиров после игры хватает одного часа. А это совпадает с общим режимом работы метро. Несмотря на это, на упомянутых станциях увеличено число контролеров, а также будет привлечены дополнительные силы. Приняты надлежащие меры для безопасной транспортировки пассажиров после игры. В случае необходимости на линии будут пущены резервные поезда", - сказал Мамедов.

Напомним, что сегодня в рамках первого тура Лиги Европы УЕФА "Карабах" встретится с испанской "Севильей" на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Матч стартует в 20:55 по местному времени. Игрой будет управлять судейская бригада из Украины.

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