В рамках проекта "Контрольная закупка" редакция Day.Az решила проверить безопасность одного из самых популярных у нашего потребителя продуктов - хлеба.

В одном из бакинских супермаркетов мы приобрели хлеб четырех самых продаваемых и известных местных марок и пронумеровали их.

Образец номер один - хлеб "Binə Çörək Zavodu", образец номер два - хлеб "Bakıxanov Çörək Zavodu", номер три - "Tac", номер четыре - "Nərimanov Çörək Zavodu".

В пронумерованном виде образцы были отправлены специалистам Абшеронской региональной испытательной лаборатории Института пищевой безопасности для проверки на соответствие стандартам и санитарным нормам, в частности, на влажность и кислотность.

Физико-химические показатели качества характеризуют строгое соблюдение рецептуры и ведение технологического процесса хлебопекарными предприятиями. Для большинства изделий такими показателями являются влажность, кислотность.

Влажность установлена стандартами на определенном, оптимальном для данного изделия уровне, зависит от силы муки и рецептуры хлеба и в определенной степени связана с питательной ценностью, так как при увеличении влажности доля питательных веществ уменьшается. Влажность хлеба составляет (в %): у пшеничного простого и улучшенного - 42-48, у сдобных изделий - 34-42; у хлеба из ржаной муки - 45-51.

Кислотность до некоторой степени характеризует вкусовые достоинства хлеба. Недостаточно и излишне кислый хлеб неприятен на вкус. Кислотность хлеба (как и муки) выражается градусами Неймана (°Н) и составляет (в °Н):. у изделий из пшеничной сортовой муки - 2-5; из ржаной - 6-12.

Четыре полученных образца эксперты проверяли, в том числе, и на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям к пищевой продукции, утвержденным министерством здравоохранения Азербайджана. С полным списком этих требований можно ознакомиться по ссылке.

Согласно результатам анализа, все четыре марки хлеба пригодны к употреблению. Лаборатория выявила, что образцы 1 и 4 имеют одинаковую кислотность (2) и влажность (43.5). Образцы 2 и 3 также сошлись по уровню влажности (42.5), но кислотность у одного из них оказалась больше, чем у другого - 2.5 и 1.5.

Еженедельно мы будем приобретать в обычном бакинском супермаркете несколько марок того или иного продукта и отправлять его на проверку в лабораторию Института продовольственной безопасности Азербайджана. Специалисты будут проводить необходимые анализы, результаты которых мы будем публиковать для вас каждый понедельник.

Все образцы, которые мы будем отправлять на анализ, будут закодированы.

ВАЖНО: Все образцы товаров, которые мы будем отправлять на проверку по итогам читательского голосования, приобретаются и будут приобретаться за счет средств редакции, сотрудничество с рекламодателями в этом процессе исключено.

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