Житель города Мингячевир изобрел новый музыкальный инструмент.



Как передает "МИР 24", новый инструмент называется электронная гармонь, передает Day.Az.



Она издает звуки разных музыкальных инструментов.



Изобретатель-музыкант Гурбан Мамедов, который играет на гармони с 16 лет, уверен, что в мире нет аналогов его инструменту. И вскоре собирается получить патент на собственное изобретение, а потом и запустить массовое производство необычной гармони.

Нажимая клавиши гармони, можно услышать звуки духовых, струнных и даже ударных инструментов.

Гурбан Мамедов работает учителем в местном центре развития детей. Расходы на изготовление инструмента составили примерно 2 тысячи долларов.

Российский канал "МИР 24" подготовил подробный репортаж о необычном музыкальном инструменте и его авторе:

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