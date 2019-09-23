Азербайджанец изобрел не имеющий аналогов в мире музыкальный инструмент - ВИДЕО
Житель города Мингячевир изобрел новый музыкальный инструмент.
Как передает "МИР 24", новый инструмент называется электронная гармонь, передает Day.Az.
Она издает звуки разных музыкальных инструментов.
Изобретатель-музыкант Гурбан Мамедов, который играет на гармони с 16 лет, уверен, что в мире нет аналогов его инструменту. И вскоре собирается получить патент на собственное изобретение, а потом и запустить массовое производство необычной гармони.
Нажимая клавиши гармони, можно услышать звуки духовых, струнных и даже ударных инструментов.
Гурбан Мамедов работает учителем в местном центре развития детей. Расходы на изготовление инструмента составили примерно 2 тысячи долларов.
Российский канал "МИР 24" подготовил подробный репортаж о необычном музыкальном инструменте и его авторе:
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