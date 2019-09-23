Между числом плановых мест и заявлений о приеме в вузы есть определенный дисбаланс.

Как сообщает в понедельник Trend, эта тенденция отражена в научно-статистическом анализе Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) в связи с приемом студентов на 2018-2019 учебный год.

Согласно информации, в пятой группе преобладает относительный вес заявок, а во второй группе - плановых мест.

"Часть общего плана приема для второй и четвертой группы выше числа заявлений абитуриентов по этим группам, а для первой, третьей и пятой группы, наоборот, - ниже. Преобладание числа плановых мест во второй группе над количеством заявок абитуриентов негативно сказалось на состоянии конкурса. В результате абитуриенты, с невысокими показателями получили возможность получить высшее образование. С этой точки зрения, во время отведения плановых мест необходимо учитывать текущие реалии, не должны наблюдаться резкие скачки в плане приема, должны определяться перспективы, одним словом, необходимо разработать успешную политику приема", - сказал в Центре.

ГЭЦ сообщает, что по сравнению с 1992-2018 годами план приема в вузы увеличился в 2,66 раза, а заявки абитуриентов - в 2,06 раза. Несмотря на предварительное прогнозирование числа ожидаемых заявлений абитуриентов, это не всегда учитывалось во время составления плана приема. Больше всего плановых мест было выделено в 2018 году, а меньше всего - в 1993 году. Наименьшее количество заявлений абитуриентов зарегистрировано в 1992 году, а наибольшее - в 2008. За прошедшие годы наименьший конкурс приходится на 2002 год. В том году, несмотря на почти двукратное уменьшение числа заявлений абитуриентов, плановые места, можно сказать, что были на уровне предыдущего года. В результате это негативно сказалось на состоянии конкурса и проходные балы по специальностям значительно снизились.

ГЭЦ отмечает, что частные вузы в основном готовят специалистов по гуманитарным и экономическим специальностям. Из-за того, что абитуриенты указывают специальности частных вузов в самом конце своих заявлений, в большинстве этих вузов конкурсная ситуация находится на низком уровне. В первую очередь абитуриенты, в основном, указывают специальности государственных вузов. В 2018 году, число абитуриентов, указавших специальности частных вузов в первых рядах своих заявлений составило 9,65 процента (9,07 процента в 2017 году). В первой половине 2000-х этот показатель равнялся 0,67 процента.

"Несмотря на то, что прошло более 15 лет, прогресс в этой сфере невелик. С этой точки зрения, в настоящее время поступившие в частные вузы, главным образом те, кто не смог поступить в государственные, и знания большинства из них не выше среднего", - сказали в ГЭЦ.

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