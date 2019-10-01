Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Насреддина Туси НАНА обнародовала даты солнечных и лунных затмений в 2020 году.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на обсерваторию, в следующем году ожидаются шесть затмений, в том числе, два солнечных и четыре лунных. В последний раз такое количество затмений наблюдалось в 2009 году. На территории Азербайджана можно будет наблюдать три из них, в том числ,е одно солнечное и два лунных.

Первое солнечное затмение будет наблюдаться 21 июня. Процесс начнется в 07:46 и завершится в 13:34, пик затмения придется на 10:41. Его можно будет наблюдать в Африке, Юго-восточной Европе и Азии. На территории Азербайджана будет наблюдаться неполное затмение.

Очередное солнечное затмение произойдет 14 декабря. Его пик придется на 20:15 и будет наблюдаться в центральной и южной части Южной Америки, в Атлантическом и Тихом океанах. На территории Азербайджана затмение не будет наблюдаться.

В 2020 году будут наблюдаться четыре лунных затмения, из-за того, что все они будут полутеневыми, наблюдать их невооруженным глазом будет трудно.

Первое лунное затмение произойдет в ночь с 10 на 11 января. Процесс начнется в 21:08 и завершится в 01:12. Пик затмения придется на 23:11. Его можно будет наблюдать в Европе, Азии, Африке и Австралии. Также затмение можно будет наблюдать и в Азербайджане.

Второе лунное затмение произойдет в ночь с пятого на шестое июня. За процессом, который начнется в 21:46 и завершится в 01:04, можно будет наблюдать как в Европе, Азии, Африке и Австралии, так и в Азербайджане посредством специального прибора.

Третье затмение произойдет пятого июля. Оно будет полутеневым и начнется в 03:07, а завершится в 05:52. Пик придется на 04:31. Затмение можно будет увидеть в большей части Южной и Западной Европы, Африки, Северной Америки, Южной Америки, в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах. Из-за того, что Луна во время затмения будет находиться ниже горизонта, оно не будет наблюдаться на территории Азербайджана.

Последнее лунное затмение года будет наблюдаться 20 ноября. Затмение начнется в 11:32 и завершится в 15:53, а пик придется на 13:44. Процесс будет наблюдаться в Северной и Южной Америке, Австралии и некоторых регионах Азии. Явление не будет наблюдаться на территории Азербайджана.

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