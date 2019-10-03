https://news.day.az/society/1162465.html В Баку отремонтировали эту дорогу - ФОТО
В Баку отремонтировали эту дорогу - ФОТО
Завершен ремонт ул. Зяргярпалан в Ясамальском районе Баку. Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
Ремонтные работы прошли на участке улицы протяженностью 750 метров.
На завершающем этапе ремонтных работ на проезжей части нанесена дорожная разметка, пешеходные "зебры", и дорога в короткие сроки вновь передана в пользование граждан.
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