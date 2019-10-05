В Бейлагане произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в поселке Ени Миль.

Автомобиль марки "ВАЗ 21099", управляемый 27-летним Анаром Магеррамовым, столкнулся со встречным транспортным средством.

В результате ДТП на месте происшествия погибла годовалая дочь А.Магеррамова Айсун Тагиева. Сам водитель и члены его семьи - Магеррамов Анар Наги оглу 1990 г.р., Магеррамова Зияфет Ильхам гызы 1992 г.р., Магеррамов Наги Анар оглу 2013 г.р. и Магеррамова Хадиджа 2017 г.р. доставлены в районную больницу с различными травмами.

Выясняются обстоятельства ДТП.

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