В Билясуваре произошло ДТП. 

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на билясуварском участке автомагистрали Алят-Астара столкнулись микроавтобус марки Ford и грузовой автомобиль марки "КамАЗ".

Водитель микроавтобуса Мирза Аловсат оглу Мирзоев 1986 г.р. был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей спасти его не удалось.  

Выясняются обстоятельства ДТП. 

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