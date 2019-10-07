https://news.day.az/society/1163303.html В Билясуваре микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть погибший
В Билясуваре микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть погибший
В Билясуваре произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на билясуварском участке автомагистрали Алят-Астара столкнулись микроавтобус марки Ford и грузовой автомобиль марки "КамАЗ".
Водитель микроавтобуса Мирза Аловсат оглу Мирзоев 1986 г.р. был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей спасти его не удалось.
Выясняются обстоятельства ДТП.
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