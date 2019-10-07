В Билясуваре произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на билясуварском участке автомагистрали Алят-Астара столкнулись микроавтобус марки Ford и грузовой автомобиль марки "КамАЗ".

Водитель микроавтобуса Мирза Аловсат оглу Мирзоев 1986 г.р. был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей спасти его не удалось.

Выясняются обстоятельства ДТП.

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