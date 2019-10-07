Сдан в эксплуатацию новый комплекс пограничной заставы "Кешикчи гала" пограничного отряда "Шамкир" Государственной пограничной службы Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Госпогранслужбу.

На торжественной церемонии, организованной по этому случаю, выступил с речью начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Генерал-полковник отметил, что успешная реализация Национальной стратегии охраны границ, укрепление материально-технической базы Государственной пограничной службы, создание необходимых служебных и бытовых условий для личного состава всех воинских частей и подразделений, открытие новой пограничной заставы - очередное проявление высокого внимания к этой сфере Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Он особо подчеркнул, что азербайджанско-грузинская государственная граница является границей дружбы и стратегического партнерства, а также высокий уровень взаимовыгодного сотрудничества с грузинскими пограничниками.

Также выступил с речью глава исполнительной власти Агстафинского района Низамаддин Гулиев, который поздравил пограничников с открытием нового комплекса и пожелал им успехов в почетной службе.

Участники мероприятия ознакомились с условиями, созданными на пограничной заставе. Пограничникам переданы в пользование современные общежития, столовая, комнаты специального назначения, тренировочный городок, плац, спортивная площадка, склады, централизованная система отопления и освещения, другие объекты.

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