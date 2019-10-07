За первую декаду ярмарки меда в Баку продано свыше 20 тонн продукции.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник сказал Trend пресс-секретарь ОАО "Аграрная заготовка и снабжение" при министерстве сельского хозяйства Маис Мусаев.

"Наши наблюдения показывают, что больше всего продается мед, произведенный в горных местностях. Уже доступна услуга покупки в онлайн-режиме, доставка к станциям метро осуществляется бесплатно", - сказал он.

Пресс-секретарь сказал, что в этом году внедрены некоторые новшества, и одним из них являются баркоды на упаковке продукции.

"Посредством этого кода на сайте ОАО покупатели могут узнать владельца продукции. Другое новшество - покупатели могут оставлять на сайте отзывы о продукции. Далее составляется рейтинг производителей по отзывам, и благодаря этому, на следующей ярмарке участие производителей с высокими оценками упростится", - сказал Мусаев.

Отметим, что с 28 сентября по адресу проспект Фатали Хана Хойского 10, Наримановского района Баку (территория Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова) проводится 20-я Республиканская ярмарка - выставка-продажа пчеловодческой продукции. На ярмарке покупателям предлагается продукция хозяйств Дашкесанского, Огузского, Загатальского, Балакенского, Астаринского, Лерикского и других районов Азербайджана.

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