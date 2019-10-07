В Стамбуле завершился IV Культурный фестиваль этноспорта.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС), в фестивале приняли участие 16 стран.

При организации Федерации конного спорта Азербайджана, на фестивале страну представляла делегация в составе 50 человек, состоящая из группы всадников ГПС и танцевального ансамбля.

Различные мероприятия, которые прошли в рамках фестиваля с третьего по шестое октября, наблюдали свыше миллиона людей из Турции, а также разных стран мира.

Участие в мероприятии Карабахских скакунов, которые охраняются и развиваются благодаря особому вниманию и поддержке Президента Ильхама Алиева, было особо зрелищным. Шоу - композиция "Азербайджанский келагаи и карабахские скакуны", представленная под девизом "Одна нация, два государства", демонстрирующее чарущую красоту азербайджанского келагаи, а также мощь и грацию карабахских скакунов, считающихся национальным культурным достоянием Азербайджана и обладающих поразительными особенностями, вызвало большой интерес зрителей.

В финале мероприятия участники были награждены специальными медалями и грамотами. Представителям Азербайджана награды вручил вице-президент Турции Фуад Огтай.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!