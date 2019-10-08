В Ясамальском районе Баку произошел автонаезд со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент случился на Тбилисском проспекте.

Автомобиль "BMW", за рулем которого находился Хагани Сафаров, ехал по высокоскоростной линии трассы, когда на дорогу внезапно выскочил мужчина лет 50-55.

Водитель пытался увернуться от удара, но ему это не удалось. Мужчина, попавший под колеса машины, скончался на месте.

На место происшествия были стянуты сотрудники дорожной полиции и Управления полиции Ясамальского района. По факту ведется расследование.

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