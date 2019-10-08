В Тертерском и Бардинском районах Азербайджана автотранспортом повреждены газовые трубы. Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз".

В связи с этим сегодня с 12:55 приостановлено газоснабжение 380 абонентов Тертерского района - селе Джамилли автомобиль повредил газовую задвижку, в связи с чем произошла утечка газа. В данный момент проводятся работы по ее устранению.

Кроме того, в селе Газахлар Бардинского района комбайн повредил газовую задвижку, и в результате с 14:10 начались перебои в подаче газа 73 абонентам.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!