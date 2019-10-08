https://news.day.az/society/1163922.html Главное управление полиции Баку распространило заявление в связи с пикетом
Главное управление полиции Баку распространило заявление в связи с пикетом
Организация, называющая себя Национальный совет демократических сил, и партия Народный фронт Азербайджана обратились в Исполнительную власть города Баку для проведения пикета с участием 50 человек, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Главное управление полиции Баку.
Согласно информации, обращение было рассмотрено, участники собрания были проинформированы о том, что разрешено проведение мероприятия восьмого октября с 15:00 до 16:00 на территории между административными зданиями ИВ города Баку и Азербайджанского государственного экономического университета.
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