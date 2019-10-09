С завтрашнего дня начинается ремонт на ул. Аббасгулу Аббасзаде в Сабаильском районе Баку. О этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Ремонт будет проводиться на участке дороги от пересечения с Бадамдарским шоссе до Бакинской Оксфордской школы.

Работы планируется завершить в короткие сроки.

Во избежание уличных заторов на упомянутой улице водителям рекомендуется пользоваться альтернативными дорогами.

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