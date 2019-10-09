https://news.day.az/society/1164228.html В Баку начинается ремонт этой дороги
В Баку начинается ремонт этой дороги
С завтрашнего дня начинается ремонт на ул. Аббасгулу Аббасзаде в Сабаильском районе Баку. О этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
Ремонт будет проводиться на участке дороги от пересечения с Бадамдарским шоссе до Бакинской Оксфордской школы.
Работы планируется завершить в короткие сроки.
Во избежание уличных заторов на упомянутой улице водителям рекомендуется пользоваться альтернативными дорогами.
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